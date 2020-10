Negli Stati Uniti si festeggia la giornata nazionale padre-figlia: sui social il post commovente di Vanessa Bryant [FOTO]

Si è celebrata ieri, negli Stati Uniti, la giornata Nazionale Padre-Figlia: una festa che cade ogni anno la seconda domenica di ottobre e festeggia la relazione tra padre e figlia. La festa è nata da Smokey Robinson per onorare la sua relazione con le sue sei figlie. “Ci sono molti tipi diversi di famiglie oggi e sappiamo che tutte le relazioni genitoriali sono importanti per il sano sviluppo dei bambini, ma il legame padre/figlia è unico e mi sta a cuore. La relazione padre/figlia dà forma alla prospettiva di una giovane donna sugli uomini e su cosa aspettarsi da loro. Credo che l’emancipazione femminile inizi in casa e che i padri debbano dare un sano esempio attraverso le loro azioni e interazioni personali“, ha dichiarato Robinson.

Negli Stati Uniti, quest’anno, il primo pensiero in questa giornata speciale non può che andare a Kobe Bryant e alla sua piccola Gigi, morti a gennaio in un tragico incidente aereo. La moglie del Black Mamba ha voluto onorare il marito e la figlia sui social con un post commovente, nel giorno in cui i Lakers hanno vinto il titolo NBA: “giornata Nazionale padre/figlia.💜💛#GirlDad #DaddysGirl #Mamba #Mambacita 💜💛 #2 #8 #24 Congratulazioni @Lakers“, ha scritto Vanessa Bryant a corredo di una foto di suo marito con Gianna molto piccola.