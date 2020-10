Stazione Spaziale: il cargo Cygnus agganciato alla ISS, a bordo rifornimenti e anche una toilette hi-tech

Il cargo Cygnus ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale: a “catturarlo”, con il braccio robotico, è stato il comandante Chris Cassidy della NASA, assistito da Ivan Vagner di Roscosmos.

A bordo un carico di 3,6 tonnellate di materiali e rifornimenti, ed anche una toilette hi-tech.

Lanciata il 3 ottobre con un razzo Antares dall’Isola di Wallops, in Virginia, la missione di rifornimento è dedicata a Kalpana Chawla, astronauta vittima dell’incidente dello Shuttle Columbia, che era stata la prima donna di origine indiana ad andare nello Spazio.

Tra i materiali scientifici a bordo del cargo anche quelli per l’esperimento Plant Habitat-02, il cui scopo è valutare i valori nutrizionali e i parametri di crescita delle piante coltivate nello Spazio: il riferimento saranno dei ravanelli, e il risultato sarà importante in vista della realizzazione delle prime basi lunari e poi marziane.

Il cargo ha trasportato anche il Sistema Universale della Gestione dei Rifiuti, basato su una nuova tecnologia per la toilette.