Stazione Spaziale: guasto nel modulo Zvezda ma la Russia assicura, “nessun rischio per l’equipaggio”

In un modulo del segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale il sistema di alimentazione dell’ossigeno si è guastato, ma l’equipaggio non è in pericolo: lo ha reso noto l’agenzia Roscosmos.

Il guasto sul modulo Zvezda è avvenuto ieri sera, ma un secondo sistema collocato sul segmento americano sta funzionando normalmente, ha precisato un portavoce di Roscosmos.

“Nulla minaccia la sicurezza dell’equipaggio e dell’Iss“, ha spiegato il portavoce aggiungendo che il lavoro di riparazione per sistemare il guasto è in programma per oggi.

Proprio ieri 3 nuovi membri dell’equipaggio – due russi e un americano – hanno raggiunto la Iss portando a 6 il numero di persone a bordo.