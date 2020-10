Stazione Spaziale: la NASA conferma nuovo lancio a novembre, Crew Dragon trasporterà 4 astronauti

La NASA ha confermato la data del 14 novembre per il lancio della navicella Crew Dragon di SpaceX, che trasporterà verso la Stazione Spaziale Internazionale 4 astronauti tra cui il giapponese Soichi Noguchi.

La partenza era stata posticipata a causa della necessità di ulteriori verifiche sulla capsula.

Crew Dragon partirà con un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center, in Florida, alle 19:49 ora locale del 14 novembre.

I nuovi “inquilini” della ISS rimarranno a bordo per circa 6 mesi.