9 anni fa moriva Steve Jobs: la storia del genio fondatore di Apple

9 anni fa moriva Steve Jobs: il 5 ottobre 2011, all’età di 56 anni, il genio californiano, fondatore di Apple, si è arreso alla malattia. Nel 2004 è iniziata la sua battaglia contro il tumore: tutto è iniziato con una forma rara ma curabile di cancro al pancreas, dal quale era riuscito a riprendersi. Nel 2009, però, si sono manifestati nuovi segni della malattia e Jobs ha deciso di lasciare la sua azienda a Tim Cook.

Ma chi era Steve Jobs?

Steven Paul Jobs, questo il suo nome per intero, è nato il 24 febbraio del 1955 a Green Bay, in California. I genitori naturali, Joanne Carole Schieble e Abdulfattah John Jandali, giovani universitari, hanno deciso di darlo in adozione, così Paul e Clara Jobs divennero i suoi genitori.

Steve Jobs ha trascorso la sua infanzia a Santa Clara Valley dimostrando da subito una particolare passione per le scienze. Diplomatosi a 17 anni alla Homestead High School di Cupertino, Steve Jobs si è poi iscritto al Reed College di Portland, per specializzarsi in informatica. Il percorso universitario di Jobs è però durato poco: dopo un semestre l’ideatore di Apple ha deciso di abbandonare gli studi per inziare a lavorare come programmatore di videogames in Atari. Un lavoro di ‘transizione’, necessario per raccogliere i soldi per un viaggio in India.

Nel 1974 l’idea di fondare la Apple Computer è diventata realtà, grazie anche al supporto di un amico ex compagno di scuola, Steve Wozniak. Prima di raggiungere il succeso, Jobs ha dovuto affrontare diverse avversità come l’abbandono dell’amico Wozniak dopo un incidente aereo nel 1983.

Dopo Apple II e Apple Macintosh, l’Apple III nel 1985 non ha riscosso successo e Jobs è stato estromesso dal consiglio di amministrazione dell’azienda. Il californiano però non si è mai arreso, ha fondato la Next Computer e ha comprato la Pixar.

Intanto in casa Apple le cose non hanno funzionato come sperato e Jobs è riuscito a far assorbire Next Computer da Apple e torna in azienda col ruolo di C.E.O e, senza stipendio realizza Mac OS X. Dopo l’intorduzione di Imac, un computer innovativo che salva l’azienda dal fallimento, Jobs riesce a rilanciare Apple grazie al sistema operativo sviluppato su una base Unix.

Apple, nel 2002, si lancia poi sulla musica digitale, realizzando l’iPod e, di conseguenza, la piattaforma iTunes. Piano piano la casa di Cupertino realizza importanti novità, come l’iBook, il MacBook e il G4 per poi dare vita all’iPhone, il primo telefono completamente touch, senza tastiera, lanciato sul mercato il 29 giugno 2007.

Di lì in poi la casa di Cupertino non ha fatto altro che crescere, macinando record su record, rinnovando i prodotti, riuscendo sempre a sorprendere con le versioni aggiornate. Jobs è riuscito a vedere la sua nuova scommessa, l’iPad, prima di dover cedere il suo ruolo a Cook per poi arrendersi definitivamente alla malattia il 5 ottobre 2011.