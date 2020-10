“Sua madre è morta”, ma non era vero: l’incredibile errore dei medici di un ospedale piemontese

“Sua madre è morta“, le dicono, ma non era vero. E’ stato grave quanto incredibile l’errore commesso all’ospedale di Rivoli, comune alle porte di Torino, una ventina di giorni fa. Per 40 minuti una donna ha creduto che la madre, 78enne affetta da una patologia polmonare cronica, fosse morta. Ad annunciarglielo erano stati i medici, ma in realtà era morta la vicina di letto della anziana. La figlia della vittima, che vittima non era, ha presentato reclamo all’Asl To3. “Rinnoviamo le scuse già poste telefonicamente alla signora – dice in una nota dall’Asl -. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che si è trattato di un errore materiale, di cui il medico in servizio si e’ immediatamente assunto la responsabilità: appena accortosi dello sbaglio, ha provveduto a contattare subito i familiari per rassicurarli sulle condizioni della paziente, esprimendo il più sincero rincrescimento per quanto avvenuto”.