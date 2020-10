Tanta neve e freddo in Slovenia e Croazia: i colori autunnali lasciano spazio al bianco candido [FOTO e VIDEO]

Come annunciato dalle previsioni, in Slovenia ieri è stata una domenica più invernale che autunnale: ha nevicato in molte parti del Paese. L’Agenzia Ambientale ha riportato nel pomeriggio alcuni dati di accumulo, tra cui quello di Vogel, dove è stato rilevato un manto spesso 43 cm, a Vršič rilevati 27 cm, 16 cm a Pavličev sedlo e 9 cm a Bohinjska Češnjica.

In serata si è poi registrato un ulteriore abbassamento della quota neve e con fiocchi bianchi a 700 metri in Carinzia, Notranjska e Kočevje.

Nelle zone sopra gli 800 metri circa, questa sera è previsto anche il rischio di tempeste di neve, mentre, in seguito, le precipitazioni si indeboliranno, soprattutto nella seconda metà della notte.

Dunque, dopo un sabato soleggiato, la domenica in Slovenia è stata caratterizzata da forti piogge e temperature in calo. Tanta pioggia è caduta anche a Notranjska, Gorenjska e Primorska. Parte della Gorenjska è stata imbiancata dalla neve, compresi Kranjska Gora e Bohinj. Sopra un’altitudine di 1700 metri, dove le temperature sono rimaste sotto lo zero, sono caduti da 50 a 80 cm di neve.

Domenica mattina le piogge si sono diffuse su gran parte del Paese. La giornata è stata caratterizzata da un afflusso di aria notevolmente più fredda e i colori autunnali hanno lasciato spazio al bianco in molti luoghi ad altitudini più elevate.

La situazione meteo nel Paese è stata influenzata da un fronte freddo, che, a causa del ciclone sul Nord Italia si è spostato lentamente sulle località slovene, portando precipitazioni più forti nell’area occidentale, meridionale e centrale. La maggior parte delle precipitazioni si sono registrare a Notranjska, Gorenjska e Primorska, a Dolenjska e Bela krajina.

Ha nevicato anche nella vicina Croazia: un manto bianco ha ricoperto Platak e altre cime montuose, come quella di Zavižan.

La quota neve è scesa a circa 800 metri sul livello del mare al mattino, e nel pomeriggio e la sera si sono registrate nevicate fino a circa 500 metri sul livello del mare in alcuni punti.