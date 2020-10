Tanti vaccini insieme fanno male? Gli ingredienti sono pericolosi? Tutte le risposte alle domande dei genitori

Tanti vaccini insieme fanno male? La vaccinazione in gravidanza è sicura? Gli ingredienti contenuti nei vaccini sono pericolosi? Nel nuovo numero di ‘A scuola di salute’, il magazine digitale a cura dell’Istituto per la Salute, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio, gli esperti del Bambino Gesù rispondo ai dubbi e alle domande dei genitori in tema di vaccinazioni.

«È normale per tutti affidarsi alla prescrizione di un farmaco da parte del medico quando si sta male – spiega il professor Alberto Ugazio – Per i vaccini però il discorso si fa diverso visto che si tratta di farmaci che si assumono quando si sta bene per prevenire o attenuare gli effetti di una malattia che si potrebbe contrarre. Vengono inoltre prescritti ai bambini fin da piccoli. Il disagio di alcuni genitori è quindi comprensibile, soprattutto se si aggiunge che l’iniezione a volte fa un po’ male e i bambini piangono. Malgrado le spiegazioni del pediatra, un piccolo dubbio in qualche genitore resta. Per questo motivo è particolarmente importante spiegare in maniera facile e comprensibile i diversi tipi di vaccino, le sostanze che contengono, i processi di produzione e sperimentazione, i relativi controlli e i possibili effetti collaterali (in genere banali e molto raramente più gravi)».

In questo numero di “A scuola di salute” gli esperti del Bambino Gesù spiegano, dati e studi alla mano, come i vaccini siano sicuri, anche di più di molti farmaci comuni, come (quasi) tutti possano essere vaccinati, anche bambini e adulti con malattie complesse e gravi.

Stando alla letteratura scientifica infatti non solo il sistema immunitario dei bambini è in grado di reagire a un numero di molecole di gran lunga superiore a quelle contenute nei vaccini a cui sono sottoposti, ma ne esce anche incredibilmente rafforzato. Avere l’influenza o la pertosse nei primi mesi di vita può essere molto pericoloso, e il modo migliore per proteggere il bambino è vaccinarsi durante la gravidanza, una pratica decisamente sicura. Gli ingredienti usati nei vaccini sono tutti sicuri e quelli che in grandi quantità potrebbero rivelarsi dannosi sono presenti in quantità infinitesimali anche solo rispetto a quanto già lo sono nell’organismo umano (è il caso della formaldeide).

«I vaccini sono davvero una grande risorsa della scienza, un regalo di protezione e salute – conclude il professor Ugazio – Nel 900 la mortalità infantile e la disabilità erano decine di volte più alte rispetto a oggi. Molti bambini soccombevano proprio per le malattie che oggi possiamo prevenire con i vaccini: morbillo, meningite, poliomielite, polmonite, difterite».