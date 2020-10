Meteo, la spettacolare tempesta Barbara domina l’Europa occidentale: venti fino a 200km/h in Francia, allarme alluvioni in Spagna [FOTO]

Meteo – Una grande tempesta, denominata Barbara dai meteorologi spagnoli, è presente sulle Isole Britanniche, influenzando il meteo di tutta l’Europa occidentale, dalla Spagna al Regno Unito. Barbara appare spettacolare nelle immagini dei satelliti: la tempesta è ormai sulle coste occidentali dell’Irlanda (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Le sue anse cicloniche avvolgono tutto l’Ovest del continente, la Germania, localmente la Polonia occidentale e le aree che si affacciano sul Mare del Nord, quelle scandinave centro meridionali e baltiche.

Barbara, che si è formata al largo della costa del Portogallo, colpirà la Francia meridionale questa sera con venti fino a 200km/h: 12 dipartimenti francesi sono in allerta arancione per i forti venti (Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Aveyron, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Loire, Rhône e Isère ). Il vento in Francia si farà sentire a partire dalle 20 e si intensificherà durante la notte: sulle montagne potrebbe raggiungere i 200km/h.

Barbara dovrebbe poi raggiungere il Regno Unito nella giornata di domani. Sebbene non siano previsti grandi impatti, il Met Office ha emesso un’allerta gialla per i settori meridionali del Paese per piogge e vento e un’altra allerta gialla per pioggia su Scozia e Irlanda del Nord. I venti potrebbero essere particolarmente forti nelle località costiere esposte. Parti del Regno Unito potranno ricevere 60-80mm di pioggia nelle aree di montagna.

Il maltempo più intenso si accanirà sulla Spagna, con piogge torrenziali e rischio dissesti.