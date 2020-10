Meteo, la devastante tempesta di ghiaccio che ha colpito l’Oklahoma: la pioggia gelata ha congelato tutto, migliaia di alberi abbattuti [FOTO e VIDEO]

Una rara e pericolosa tempesta di ghiaccio ha provocato tanti danni e disagi in Oklahoma nei giorni scorsi a causa della violenta irruzione di aria fredda che ha colpito buona parte degli Stati Uniti, infrangendo record su record. I danni maggiori sono dovuti alla caduta dei rami degli alberi sotto il peso del ghiaccio, che hanno abbattuto anche le linee elettriche.

Migliaia gli alberi abbattuti in tutto lo stato, con centinaia di migliaia di persone rimaste senza energia elettrica. La combinazione di pioggia, neve, ghiaccio, pioggia gelata e vento ha colto di sorpresa le società di servizio pubblico a causa dell’altissimo numero di utenze coinvolte nell’interruzione di energia. Le linee elettriche, inoltre, sono cadute sulle case e su altri edifici, incendiandone molti. Sui social, i residenti hanno espresso la loro incredulità per la velocità con cui la pioggia gelata ha congelato tutto quello che ha toccato. Le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo sono davvero impressionanti.

È stata la prima volta che il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un’allerta per tempesta di ghiaccio nel mese di ottobre in Oklahoma.