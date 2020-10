Smart working, dal Giappone una trovata geniale: la tenda che isola dalle distrazioni casalinghe

L’emergenza coronavirus ha spinto tantissimi lavoratori a dover salutare le loro postazioni in ufficio per crearsene delle nuove a casa. Lavoro agile o smart-working è questo il nome del nuovo metodo di lavoro durante la pandemia: c’è chi, trasferitosi lontano da casa per lavorare ha gioito per questa importante novità, perchè è potuto tornare dai propri cari, senza dover rinunciare a niente, chi invece ha trovato non poche difficoltà, perchè lavorare con bambini in casa, nonni e tante altre distrazioni non è poi così semplice.

Per questo motivo i giapponesi hanno ideato una tenda davvero unica e speciale dal nome 200-TENT001. Facilissima da montare, la tenda, una volta aperta, diventa un ‘recinto’ nero dove è possibile rimanere isolati da qualsiasi distrazione domestica.