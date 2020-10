Coronavirus: il tennista Fabio Fognini positivo al Covid-19

Anche Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19; è l’esito del tampone effettuato sul tennista azzurro all’Open in corso a Cagliari. Il ligure, impegnato al ‘Forte Village Sardegna Open’, nuovo Atp che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna, è quindi costretto al forfait. L’azzurro, primo favorito del seeding, sarebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno nel pomeriggio contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Al suo posto, è stato ripescato in tabellone come lucky loser il serbo Danilo Petrovic.

“Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi un po’ di tosse e febbre, mal di testa… ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimettero’ molto presto. Vi abbraccio tutti”: sono le parole di Fabio Fognini che, con una storia sul suo profilo Instagram, ha voluto rassicurare i suoi tifosi dopo la notizia della positività al coronavirus.