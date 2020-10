Che fine ha fatto Sam Querrey? Il tennista statunitense risulta positivo al Covid-19 e scappa dalla Russia

Querrey è scomparso: non si hanno più tracce del famoso tennista americano, uno dei più forti statunitensi degli ultimi anni. Una storia davvero incredibile: Querrey, che ha dovuto abbandonare il torneo ATP di San Pietroburgo perchè risultato positivo al coronavirus, insieme alla moglie Abby e al figlio di 8 mesi, Ford, si sarebbe dovuto sottoporre ad isolamento all’hotel Four Season, ma qualcosa è andato… storto.

Il tennista statunitense, secondo quanto raccontato da Ben Rothenberg sul New York Times, avrebbe violato la quarantena per paura dell’incontro che ci sarebbe dovuto essere tra le autorià sanitarie locali e la sa famiglia. Querrey e la moglie sono andati in allarme dopo una telefonata che li avrebbe messi davanti alla possibilità di essere ricoverati in ospedale e quindi di doversi separare dal piccolo Ford.

Il giornalista ha raccontato sui social il piano diabolico di Querrey: il tennista avrebbe noleggiato un jet privato per scappare dal Paese, violando la quarantena fiduciaria e mettendosi in fuga dalle autorità sanitarie russe. Querrey si troverebbe in una casa vacanze, nascosto.

Intanto l’ATP ha scritto una lettera indirizzata a tutti i tennisti, definendo quella di Querrey “una grave violazione” e comunicando l’apertura di un’indagine. Nel caso in cui la storia si rivelasse vera, Querrey sarebbe davvero nei guai e rischierebbe una salatissima multa e una lunga sospensione dal circuito.