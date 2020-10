Tensioni in corso a Roma: manifestanti fronteggiano la polizia cantando l’inno di Mameli, disordini e tafferugli [FOTO LIVE]

Ancora tensioni a Campo de’ Fiori per alcuni disordini provocati da militanti dell’estrema destra intenzionati a partire in corteo verso Montecitorio. Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa però sono pronti a impedire la manifestazione non autorizzata. Sono stati esplosi alcuni petardi e lanciati dei fumogeni e altri oggetti all’indirizzo delle forze di polizia che stanno sbarrando la strada ai manifestanti.

Spintoni e tafferugli tra forze dell’ordine e manifestanti stanno proseguendo al sit in anti dpcm a Campo de’ Fiori. L’iniziativa coinvolge movimenti contrari alle chiusure. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, tutto e’ nato quando alcuni manifestanti volevano muoversi dalla piazza. I poliziotti, in tenuta anti sommossa, stanno spingendo le persone verso il fondo della piazza: molti manifestanti sventolano tricolori.