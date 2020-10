Terremoti, l’Ingv: “Un’edizione digitale per Io Non Rischio 2020”

“Nella giornata di domenica 11 ottobre torna Io Non Rischio, la Campagna promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, Anpas, Ingv, Fondazione Cima e ReLuis, per promuovere nei cittadini la conoscenza dei rischi presenti sul territorio e renderli consapevoli e attivi nella loro riduzione. – scrive l’Ingv – Il volontariato di Protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione con una modalità nuova, quella telematica, resa necessaria dall’attuale emergenza sanitaria.

Per minimizzare la possibilità di assembramenti e per rispettare il distanziamento fisico e sanitario senza rinunciare alla vicinanza sociale, l’edizione 2020 di Io Non Rischio è un’edizione digitale. I consueti luoghi di incontro e condivisione – le piazze – continueranno a esserci ma prenderanno vita in uno spazio diverso: lo spazio digitale.

Infatti le associazioni di volontariato che aderiscono a INR organizzeranno dei punti d’incontro online, su Facebook, integrando i Social Media con le piattaforme di meeting a distanza. Le pagine e gli Eventi Facebook saranno quindi i punti di aggregazione digitale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sui nostri territori.

Sono previste alcune piazze tradizionali sul territorio (dal significato pressoché simbolico) affiancate alle centinaia piazze digitali dove le volontarie e i volontari continueranno a diffondere, con modalità rinnovate, la cultura della prevenzione e a sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali, integrando in modo creativo i social media, le piattaforme di meeting a distanza e gli interventi in diretta sia di carattere locale che nazionale.

Il 2020 segna per Io Non Rischio anche un importantissimo traguardo. Sarà l’occasione per festeggiare i primi dieci anni di attività, portati avanti con grande orgoglio ed entusiasmo grazie all’impegno dei tantissimi volontari comunicatori che hanno scelto, anno dopo anno, di unirsi nel percorso verso la conoscenza dei rischi del nostro territorio e alla diffusione nelle nostre comunità delle scelte quotidiane di riduzione del rischio.

In queste dieci edizioni l’INGV, come promotore e partner scientifico della campagna, ha contribuito attivamente alla ideazione e produzione dei materiali di comunicazione, alla formazione dei volontari che vanno in piazza sui rischi terremoto e maremoto e vulcanico fornendo direttamente alle associazioni spunti e materiali per la progettazione degli allestimenti di piazza – e a tutte le numerose attività di comunicazione, tra le quali lo sviluppo delle mappe interattive per il portale www.iononrischio.it.

Anche per l’edizione digitale l’INGV ha curato l’aggiornamento dei volontari formatori, ha sostenuto in ambito regionale i percorsi di formazione per i volontari comunicatori delle organizzazioni di volontariato che partecipano alla campagna, ha reso disponibili materiali digitali, sostenendo le associazioni nel percorso di preparazione delle piazze digitali.

Vogliamo ricordare i dieci anni di Io Non Rischio con una galleria fotografica con le testimonianze dei ricercatori INGV nelle centinaia di piazze visitate dal 2011 ad oggi.

Dieci anni sono un grande traguardo, ma quello più importante sarà il rilancio e il rinnovamento della campagna, che possa diventare davvero uno strumento di cambiamento sociale.”