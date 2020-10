Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa è l’ennesima di una serie e sta interessando l’Aspromonte.

article

1496678

MeteoWeb

Terremoto, scossa in Calabria: non si arresta lo sciame sismico in Aspromonte [MAPPE e DATI]

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa è…

http://www.meteoweb.eu/2020/10/terremoto-calabria-aspromonte/1496678/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2020/10/terremoto-calabria-gambarie-3.jpg

terremoto Calabria

ARTICOLI HOME