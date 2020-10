Terremoto Calabria, sciame sismico in Aspromonte: 21 scosse a Gambarie soltanto oggi [MAPPE e DATI]

E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Aspromonte, in Calabria, dalla scorsa notte. La scossa di magnitudo 2.7 delle 00:34 è stata distintamente avvertita dalla popolazione non solo nei paesi più vicini all’epicentro, ma anche a Reggio Calabria città. Da quel momento la terra non ha più smesso di tremare: sono 21 le scosse che si sono verificate nelle ultime 13 ore in Aspromonte, tutte nell’area del laghetto di Rumia, nei pressi di Gambarie, nota località sciistica e turistica della montagna reggina. Le scosse, al momento, non sono fortunatamente forti ma resta alta l’attenzione per quella che è una delle zone a più alto rischio sismico d’Europa, in un contesto di numerosi movimenti tellurici negli ultimi giorni su tutta l’area Appenninica e Mediterranea.