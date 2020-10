Terremoto nell’Egeo, vittime anche in Grecia: ragazzi travolti dal crollo di un muro a Samo [FOTO e VIDEO]

La tragedia del violento terremoto che si è verificato nel Mar Egeo non ha risparmiato la Grecia. Se in Turchia ci sono i danni peggiori per crolli, feriti, morti e anche uno tsunami, ora arrivano notizie di vittime anche dalla Grecia. Due ragazzi di 15 e 17 anni hanno perso la vita nell’isola greca di Samo. I due sono rimasti sepolti dal muro di un edificio che e’ crollato, hanno riferito i vigili del fuoco. Si tratta delle prime due vittime segnalate in Grecia, riferisce la tv pubblica.

Sono 8 le persone rimaste ferite sull’isola. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini”, quattro delle persone ferite sono state ricoverate nell’ospedale del capoluogo dell’isola, mentre gli altri quattro in una clinica nel paese di Karlovasi. Nessuno di loro sarebbe a rischio di perdere la vita.

Numerosi edifici dei paesi dell’isola sono stati danneggiati. I danni maggiori sono riscontrati nelle vecchie abitazioni dei paesi di Pythagorio, Karlovasi e Vathy. Parte della chiesa dell’Assunzione della vergine Maria, a Karlovasi, e’ crollata. L’aeroporto di Samo e’ stato temporaneamente chiuso, mentre il vice ministro per la Protezione civile Nikos Hardalias e’ atteso in questo ore nell’isola. Il terremoto e’ stato avvertito anche ad Atene.