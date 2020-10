Terremoto, giovane turco si prepara per un live su Twitch: le IMMAGINI SHOCK della scossa in diretta [VIDEO]

Immagini devastanti arrivano da Grecia e Turchia, dove un forte terremoto ha causato conseguenze terribili. Diversi edifici sono crollati, con un bilancio, al momento, di 4 morti e almeno 120 feriti. Dai social arrivano video spaventosi che immortalano proprio gli attimi intensi del terremoto.

Come quello di un giovane turco che si preparava ad un live su Twitch, sfumata proprio a causa della forte scossa. Non appena capito che si trattava di un terremoto, il giovane è scappato via, urlando, ma la telecamera ha continuato a riprendere, mostrando le immagini in diretta del terremoto. Immagini davvero spaventose.