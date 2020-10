Terremoto, gravi danni anche sull’isola di Samo: chiese distrutte, tsunami sulle coste [LIVE]

Il terremoto ha provocato gravi danni a molti edifici e alla rete stradale di Samo: lo ha detto all tv pubblica greca Ert Kostantinos Moutzouris, governatore della regione dell’Egeo settentrionale. I danni su altre isole della zona, Ikaria e Chios, sono minori, ha aggiunto. Giorgos Dyonisiou, vicesindaco di Samo, ha detto citato da Kathimerini che sull’isola la situazione e’ caotica e che in alcuni punti il mare ha invaso le strade per lo tsunami. Dyonisiou ha detto di non aver notizie di vittime del sisma, al momento. Le prime immagini mostrano chiese e cattedrali distrutte.