Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa a Reggio Calabria e in gran parte della Provincia, in modo particolarmente forte sulla fascia tirrenica e in Aspromonte. Non è ancora nota la magnitudo, nè l’esatta posizione dell’epicentro.

Meno di due ore fa, un altro terremoto di magnitudo 3.7 aveva spaventato Palermo e la Sicilia tirrenica.

E’ da giorni che al Sud si verificano numerose scosse sismiche avvertite dalla popolazione: