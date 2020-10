Terremoto, paura in Campania: scossa nel Golfo di Salerno [MAPPE E DATI]

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Campania, in particolare in provincia di Salerno. Non sono ancora noti epicentro e magnitudo. Ecco i dati registrati dai sismografi INGV:

Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: Golfo di Salerno (Salerno), il

24-10-2020 13:02:26 (UTC) 13 minuti, 19 secondi fa

24-10-2020 15:02:26 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.42, 14.82 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Aggiornamenti in corso.