Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 13:40 dalla popolazione a Roma, oggi venerdì 30 ottobre. Tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione. Tuttavia, i sismografi INGV non hanno registrato alcuna scossa nella zona. Intanto, è una disastro in Grecia e Turchia dopo il sisma di magnitudo 7.0 nell’Egeo. Le segnalazioni di un eventuale terremoto a Roma potrebbero essere collegate proprio a questo o a qualche altro evento che la popolazione ha potuto avvertire come una scossa.