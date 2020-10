Terremoto Toscana, scosse ravvicinate in provincia di Siena: epicentro a Castiglione d’Orcia [MAPPE e DATI]

Due scosse di terremoto ravvicinate si sono verificate pochi minuti fa in Toscana. In particolare, le scosse si sono verificate alle 11:42 e alle 11:52: la prima ha avuto magnitudo 2.4 e si è verificata a 10,3km di profondità, mentre la seconda magnitudo 1.7 ed è avvenuta a 11,1km di profondità. Entrambe hanno avuto epicentro a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena. Diverse le segnalazioni giunte alla redazione di MeteoWeb dalla popolazione che ha avvertito i due terremoti.

