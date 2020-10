Boom sonico avvertito dalla popolazione in Toscana

Non è stata una scossa di terremoto quella che pochi minuti prima delle 18 di oggi, martedì 10 ottobre, è stata avvertita dalla popolazione in Toscana. Nonostante alcune segnalazioni giunte in redazione, i sismologi dell’INGV non hanno registrato alcun sisma nella zona. Molto probabilmente si è trattato del boom sonico di un aereo, definito anche bang supersonico, ovvero il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono.