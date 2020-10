Terremoto: individuato il progettista per il restauro della Basilica di Norcia

E’ in “dirittura d’arrivo” la procedura per affidare l’incarico di progettazione del restauro della Basilica di Norcia, quasi interamente crollata per il terremoto del 30 ottobre del 2016. Lo ha annunciato il commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini collegato alla presentazione del libro del sindaco Nicola Alemanno “Doppia zona rossa”.

“E’ stato già individuato il primo classificato – ha detto Legnini – in una graduatoria della quale fanno parte studi di progettazione di primo ordine. Fatte le verifiche documentali previste dalla legge verra’ conferito l’incarico”.