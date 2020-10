Terremoto a Roma, scossa sismica in serata: epicentro tra Capena e Morlupo. MAPPE e DATI INGV

Paura a Roma per una scossa di terremoto distintamente avvertita dalla popolazione alle 19:58 di questa sera. La scossa è stata lieve, di magnitudo 1.7, ma molto superficiale, ad appena 7.8km di profondità. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di Capena, vicino Morlupo, Castelnuovo di Porto, Riano e Fiano Romano, ma è stata avvertita anche a Monterotondo, Fonte Nuova e nell’hinterland settentrionale della Capitale. Nelle zone molto densamente abitate e quando le scosse hanno un ipocentro molto superficiale, come in questo caso, anche un terremoto con una magnitudo così lieve viene distintamente avvertito dai residenti dell’area più vicina all’epicentro.