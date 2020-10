Nella notte del violento terremoto in Alaska con tanto di allarme tsunami in atto, una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione di Ascoli Piceno alle 00:15. Secondo i dati dell’INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 a 18.6km di profondità, con epicentro a Casamurana, molto vicino al centro della città marchigiana. Nella zona è in atto un piccolo sciame sismico, con numerose scosse minori che si erano già verificate negli ultimi giorni.