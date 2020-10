Terremoto, scossa tra Liguria, Toscana e Emilia Romagna: paura nella provincia di Parma [LIVE]

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa tra Liguria, Toscana e Emilia Romagna. La scossa è stata distintamente avvertita a Parma e ha avuto magnitudo di 3.5.

L’epicentro è stato localizzato sull’Appennino, precisamente a Valmozzola in provincia di Parma, mentre l’ipocentro a 61 Km di profondità.

Come si evince dalle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, l’epicentro è stato localizzato in una zona di confine tra Toscana, Liguria e Emilia Romagna.

Tanta la paura tra la popolazione, ma per il momento non risultano danni a persone o cose. La scossa è stata distintamente avvertita anche a Genova e in Liguria. Segnalazioni sono giunte anche da Chiavari, La Spezia, Collecchio, Carrara e Valmozzola.

Seguiranno aggiornamenti live.