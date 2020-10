Una scossa di terremoto è stata avvertita poco fa in Svizzera. La scossa ha avuto una magnitudo di 4.2. L’epicentro è stato localizzato a Glarus Sud, in Svizzera, mentre l’ipocentro a soli 1.6 Km di profondità: per tale ragione, essendo un sisma estremamente superficiale, è stato nettamente percepito dalla popolazione.

Il terremoto è avvenuto alle 20.35.