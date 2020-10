Tifone Molave, aumenta il numero di morti nelle Filippine: decine di feriti e dispersi

Almeno sedici persone sono state uccise, altre ventidue ferite e quattro risultano disperse nelle Filippine a seguito dell’arrivo del tifone Molave. Lo ha annunciato il Centro nazionale per la riduzione e la gestione del rischio disastri (Ndrrmc). Un precedente aggiornamento indicava in nove il bilancio delle vittime e sei il numero dei feriti. “Sono stati accertati un totale di sedici (16) morti, ventidue (22) feriti e quattro (4) dispersi“, ha detto Ndrrmc nel suo bollettino. Oltre 242mila persone sono state colpite dal tifone, che ha già lasciato le Filippine, ha osservato l’Ndrrmc. Il danno totale all’agricoltura e alle infrastrutture è stimato in circa 737 milioni di pesos filippini (25,2 milioni di dollari).

Il numero delle vittime dovute alle frane nella provincia di Quang Nam in Vietnam, provocate dal tifone Molave, è aumentato a 15 e si ritiene che 38 persone siano tuttora disperse. Lo hanno riferito i media locali. Secondo VNExpress, i corpi di otto vittime sono stati ritrovati durante un’operazione di ricerca e soccorso nel luogo di una delle due frane avvenute nella provincia a seguito della tempesta. Molave è considerata la tempesta più potente che abbia colpito il Vietnam negli ultimi 20 anni.