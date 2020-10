Tiktok down: il social più in voga del momento, soprattutto nei giovanissimi, ha smesso di funzionare. Profili scomparsi, immagini e video impossibili da vedere: tutti gli utenti di Tiktok sono in allarme e chiedono aiuto e conferme sugli altri social. E’ boom di segnalazioni su Twitter, ma non è ancora chiaro quale sia il problema che sta creando diverse problematiche a TikTok.