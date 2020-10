Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per tonno in scatola in olio di girasole per possibile contaminazione microbiologica. Si tratta di Tonno in olio di girasole 1730GR, a marchio Porticello, prodotto da Cosmo Seafood Company pmb 85 Thema (Republica del Ghana). Il numero di lotto ritirato è il JCG 324 – Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: GS/SF/E070, con data di scadenza indicato in 12/2024, venduto in latte di metallo da grammi 1730.