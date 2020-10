Tragedia in Sardegna: malore improvviso, muore un sub di 32 anni

Tragedia nel mare della Sardegna nelle acque di Sarroch, a 25 km da Cagliari, nella costa sud orientale.

Un giovane stava effettuando un’immersione con altri sub, ed è stato rinvenuto morto intorno alla mezzanotte.

Il 32enne è stato ritrovato sul fondale del mare nella stessa zona in cui si era immerso poco prima: a trovarlo gli stessi compagni di pesca che non avendolo più visto avevano cominciato le ricerche.

La causa più probabile del decesso sembra essere un malore.