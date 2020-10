Trump e la scia di positivi che si è lasciato dietro: dopo il dibattito presidenziale Usa 11 persone hanno preso il Covid

Il dibattito presidenziale di martedì ha portato 11 casi di contagio da COVID-19. L’ha annunciato la città di Cleveland, in cui si è tenuto il dibattito, dopo che il presidente Usa Donald Trump e la First Lady Melania sono stati diagnosticati positivi al nuovo coronavirus e l’inquilino della Casa bianca è stato ricoverato. “La Città di Cleveland è a conoscenza di casi positivi di COVID-19 in seguito al dibattito presidenziale del 29 settembre“, si legge in un comunicato. “In totale, in questo caso, siamo consapevoli di 11 casi”, continua il comunicato.

Il primo dibattito presidenziale di Trump con il candidato democratico Joe Biden è diventato il centro di un’ampia discussione negli USA.Il moderatore Chris Wallace, ha detto alla Fox che, mentre il clan Biden è arrivato nello studio del dibattito indossando le maschere e mantenendole per tutto il tempo, il clan Trump “ha violato le regole“, arrivando sì con le maschere, ma poi togliendole quando si è seduto. E Melania, quando si è avvicinata a Trump, non aveva la mascherina, mentree l’aveva la moglie di Biden. Non solo. Essendo arrivati in ritardo e Cleveland, ha detto ancora Wallace, i Trump “non si sono potuti sottoporre a test” prima del dibattito, secondo le regole che erano state poste.