Trump positivo al Coronavirus: “Contagio quasi certo quando un politico non indossa la mascherina”

“Questo è un virus contagioso per cui è chiaro che quando un politico non indossa la mascherina, come Donald Trump ha fatto spesso in tanti incontri e appuntamenti elettorali, la possibilità di essere contagiati è molto alta e, molto spesso, diventa purtroppo una certezza“: lo ha affermato il professor Walter Ricciardi, ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica e consulente del governo per l’emergenza Coronavirus ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio Uno in riferimento alla positività di Donald Trump.