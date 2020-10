Trump positivo al Coronavirus, dalla Cina: “Sminuire il virus si paga”

Il presidente statunitense Donald Trump è risultato positivo al coronavirus. Non si sono fatte attendere le reazioni dal mondo, in particolare quelle dalla Cina. Se Taiwan invia gli auguri di guarigione a Trump, in Cina si utilizzano toni forti. Hu Xijin, direttore del quotidiano Global Times, ha twittato: “Il presidente Trump e la first lady hanno pagato il prezzo per l’azzardo di sottovalutare il Covid-19. La notizia testimonia la serieta’ della situazione pandemica negli Stati Uniti”. Secondo Hu, “cio’ imprimera’ un impatto negativo all’immagine di Trump e degli Stati Uniti, e potrebbe anche incidere negativamente sulla sua rielezione”.

Il China Daily scrive: “La positivita’ (di Trump, ndr) e’ un ennesimo richiamo al fatto che il coronavirus continua a diffondersi, malgrado Trump abbia cercato disperatamente di sostenere che non costituisca piu’ un pericolo. Da quando ha fatto la sua comparsa agli inizi di quest’anno, Trump, la Casa Bianca e la sua campagna hanno sminuito i rischi e si sono rifiutati di rispettare le regole elementari per la salute pubblica – comprese quelle emanate dalla sua stessa amministrazione – come l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici e la pratica del distanziamento sociale. Al contrario, Trump ha continuato a tenere incontri elettorali che hanno radunato migliaia di sostenitori. Il virus ha ucciso piu’ di 200 mila cittadini americani e contagiato oltre sette milioni di persone nel Paese“.

Diverso il tono del messaggio di auguri indirizzato a Donald Trump dalla presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, in un comunicato ufficiale: “La Presidente Tsai, dopo avere ricevuto la notizia, ha inviato i suoi migliori auguri al governo degli Stati Uniti attraverso i canali diplomatici, nella speranza che il Presidente Trump e sua moglie possano guarire al piu’ presto grazie alle cure professionali del team medico”.