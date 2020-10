Trump ricoverato in ospedale: trasportato al Walter Reed National Military Medical Center

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato portato in ospedale, meno di 24 ore dopo essere risultato positivo al coronavirus. Trump ha iniziato a manifestare “lievi sintomi” di Covid-19 giovedì dopo aver rivelato che lui e sua moglie erano entrati in quarantena mercoledì tardi. Ha ricevuto un cocktail di farmaci come “misura precauzionale“, ha dichiarato la Casa Bianca, e si sentiva “affaticato ma di buon umore”.

È stato trasportato al Walter Reed National Military Medical Center.

In base a quanto riferito Trump è stato trasferito all’ospedale militare Walter Reed a titolo assolutamente “cautelare“. Lo ha tenuto a precisare la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. “Si rechera’ a breve al Walter Reed Hospital ha a titolo assolutamente cautelare e su raccomandazione del suo medico”. “Il presidente Trump rimane di buon umore, ha sintomi lievi e ha lavorato tutto il giorno”, ha aggiunto ancora la portavoce. “E per i prossimi giorni lavorera’ d