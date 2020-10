Trump: “Non abbiate paura del virus, mi sento molto bene. Meglio di 20 anni fa”

“Mi sento molto bene“. Inizia così l’ultimo tweet di Donald Trump con il quale ha annunciato che sarà dimesso dall’ospedale in serata. “Non siate impauriti dal Covid. Non lasciate che domini le vostre vite”, aggiunge il presidente americano: “Abbiamo sviluppato sotto l’amministrazione Trump alcuni ottimi farmaci e ottime competenze. Mi sento meglio di 20 anni fa!”. Trump lascerà l’ospedale Walter Reed oggi alle 18:30 locali, a mezzanotte e mezza in Italia.

I consiglieri di Donald Trump hanno esortato questa mattina il presidente a non lasciare oggi l’ospedale. E’ quanto rivela la Cnn dopo il tweet del presidente. “Non vuoi dover tornare”, è stato, secondo le fonti della Cnn, il messaggio con cui i consiglieri hanno cercato di convincere Trump a restare anche se ora si sente meglio, dicendogli che un suo eventuale nuovo peggioramento dopo le dimissioni sarebbe negativo non solo per la sua salute ma anche per la campagna elettorale.

Medici, Trump migliora ma non è ancora fuori pericolo

Donald Trump al momento “non ha complicazioni respiratorie e le sue condizioni migliorano, ma non e’ ancora fuori pericolo”, ma potrà tornare alla Casa Bianca: lo ha detto lo staff medico del Walter Reed Medical Center che ha in cura il presidente americano.