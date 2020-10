Twitter down, blackout a livello globale: “stiamo lavorando per risolvere il problema”

Utenti di Twitter furibondi: il social network non funziona ormai da diverse ore, in tutto il mondo. #TwitterDown, è questo l’hashtag più in tendenza su Twitter nonostante il cattivo funzionamento: un blackout globale sta mettendo in difficoltà la società.

“Siamo consapevoli che ci sono problemi a twittare e usare Twitter. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile“, ha spiegato un portavoce di Twitter. C’è chi pensa ad un attacco hacker: “non ci sono segnali. Stiamo indagando“, riferiscono da Twitter.

Secondo il sito Downdetector, nella giornata di ieri il sito ha avuto un malfunzionamento in tutto il mondo, con una particolare incidenza negli Stati Uniti, sulla East Coast. Nella nottata Twitter è riuscito a risolvere parzialmente i problemi ripristinando il funzionamento in tutto il mondo.