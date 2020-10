Twitter down: impossibile accedere e caricare tweet, il social è offline

Momenti di preoccupanzione per i Twitter lovers: il social network del cinguettio è andato in down per diversi minuti questo pomeriggio. Anche Instagram ha avuto qualche problematica, anche se chi era già loggato potrebbe non aver notato nulla. In tantissimi, dunque, hanno provato a rifugiarsi su Twitter, con una spiacevolissima sorpresa: è stato impossibile accedere e caricare tweet.

Non è chiaro a cosa siano dovuti questi problemi, ma chi non riesce ad accedere deve solo pazientare: è un guasto generale, non una problematica specifica dell’utente. Proprio in questi momenti, infatti, tra gli hashtag di tendenza spicca #TwitterDown.

Il social è andato offline e secondo la mappa di downdetector sembra che sia una problematica che riguarda il mondo intero, in particolar modo l’Europa e la costa est degli Stati Uniti. Non è stata ancora identificata la causa del malfunzionamento di Twitter, quel che è certo è che sta funzionano in modo altalenante e ancora non è stato risolto del tutto il problema.