Un mondo sospeso, UFO e morti inspiegate: come la superstizione ha portato ad una “città fantasma del futuro” in Taiwan [FOTO]

Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono.

Uno di questi è la Sanzhi Pod City, in Taiwan. Originariamente creato a nord di Taipei come luogo di ristoro per i militari americani assegnati in diverse località del Taiwan, alla vista è un’architettura futuristica che ricorda degli UFO, tanto da valergli il nome che può essere tradotto come “città delle navicelle di Shanzi”. Questo resort abbandonato ha avuto difficoltà fin dall’inizio. Durante la costruzione, iniziata nel 1978, molti operai hanno perso la vita in incidenti, si dice quasi 20. Secondo la leggenda urbana, le misteriose morti sono state attribuite a cause sovrannaturali. Alcuni hanno speculato che il resort sia stato costruito su un luogo di sepoltura di soldati olandesi, mentre altri attribuiscono la sfortuna alla statua di un dragone distrutta durante la costruzione.

In ogni caso, il progetto è stato abbandonato nel 1980 per motivi economici a causa dell’importante perdita di investimenti seguita agli incidenti. L’abbondono, che ha portato il sito nella lista delle tante città fantasma del mondo, gli ha conferito anche il nome di “rovine del futuro”. Barriere di cemento bloccano l’accesso, l’erba tenta di fuoriuscire dal pavimento, la ruggine divora le attrezzature metalliche mentre alberi e piante tentano di impossessarsi degli edifici in rovina. Ma la forma degli edifici e l’atmosfera che aleggia nel sito sembrano in grado di portare nel futuro promesso negli anni ’50. Le finestre ovali in strutture ovali inevitabilmente rievocano i paragoni con gli UFO. Vicino, case rettangolari dagli angoli arrotondati fanno pensare ad un futuro immaginato dall’esplorazione spaziale (vedi foto della gallery scorrevole in alto). All’interno di ogni piccolo spazio circolare, ci sono cucine, stanze da letto, bagni e aree salotto. Ma i tetti crollati, le finestre in frantumi e le pareti decadenti riportano alla realtà.

Nel 1989, il presidente di una fabbrica di birra locale ha rilevato il sito con l’intenzione di completare il progetto. Tuttavia, è emerso che i progetti originali non erano così strutturalmente solidi come si credeva: le strutture in cemento con coperture in plastica fibrorinforzata sono stati giudicati a rischio sismico in un’area area soggetta a terremoti. Così, il resort è diventato una città fantasma, abbandonata e lasciata in rovina, con la crescente paura tra la popolazione locale che se qualche altro lavoro avesse disturbato l’area di nuovo, gli spiriti che hanno tormentato lo sviluppo originale sarebbero ritornati. Dopo l’abbandono, Sanzhi Pod City è stata utilizzata come luogo delle riprese da MTV ed è stata anche il soggetto di un film. Nel 2008, è iniziata la demolizione del sito, nonostante una petizione per mantenere una delle strutture come museo.