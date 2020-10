Incredibile in Gran Bretagna, non ci sono dentisti disponibili a causa del coronavirus: uomo si estrae due denti con pinze da meccanico arrugginite

E’ davvero incredibile uanto accaduto in Gran Bretagna: un 42enne di Portsmouth, nella contea di Hampshire, è stato costretto a intervenire da solo sui suoi… denti. Vista l’emergenza coronavirus, Chris Savage, secondo quanto raccontato dal Daily Mail, dopo aver perso il lavoro, proprio a causa della pandemia, non ha potuto usufruire dei servizi di un ospedale privato e non è riuscito, dopo averne contattati venti, a trovare un dentista convenzionato per risolvere il suo problema con gli incisivi superiori, rotti lo scorso anno dopo un frontale con la bicicletta.

Disperato per il forte dolore avvertito, Chris ha quindi deciso di agire da solo, utilizzando un paio di pinze da meccanico arrugginite, rischiando una sepsi. Davvero incredibile quanto accaduto in Gran Bretagna: “è stato un colossale gioco di scaricabarile”, ha dichiarato al Daily Mail Savage che ha contattato in un primo momento l’111, che lo ha dirottato verso professionisti che avevano accettato di svolgere collaborazioni straordinarie durante l’emergenza coronavirus, per poi però essere dirottato nuovamente all’111.

Chris, prima di intervenire sui denti, ha bevuto ben otto lattine di Stella Artois. “Avrei potuto attendere una settimana e chiedere soldi in prestito ma non potevo davvero aspettare“, ha aggiunto.

“Sono assolutamente scioccato. Una storia davvero terrificante che non avrebbe mai dovuto accadere“, ha dichiarato Roger Batterbury, presidente dell’organizzazione Healtwatch Portsmouth. “Se un paziente e’ stato ritenuto clinicamente bisognoso di cure urgenti che non possono essere eseguite da un professionista locale, puo’ rivolgersi a una delle strutture dentistiche di emergenza che rimangono attive“, ha dichiarato un portavoce dell’Nhs.