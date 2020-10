L’Uragano Delta avanza verso la costa sud degli USA: allarme alluvioni lampo e tornado in Louisiana e Mississippi [MAPPE]

L’uragano Delta procede lungo la sua rotta, attraverso il Golfo del Messico, per raggiungere la costa sud degli Stati Uniti, dove arriverà oggi, dopo aver colpito la penisola dello Yucatan (Messico), causando inondazioni e danni economici.

Delta attualmente fa registrare venti a 185 km/h

L’uragano, di 3ª categoria, potrebbe anche intensificarsi ulteriormente prima di raggiungere gli Stati Uniti, muovendosi a 19 km/h in direzione nordovest: manterrà la rotta fino a notte, quando virerà a nord, e da venerdì notte verso nordest.

Secondo il National Hurricane Center statunitense il landfall dovrebbe avvenire nell’area che va dal Sabine Pass a Morgan City sulla costa della Louisiana, ma numerose allerte sono in vigore anche per le zone costiere del Texas e del Mississippi. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di prepararsi e cercare rifugio in luoghi sicuri.

Il governatore della Louisiana John Bel Edwards ha dichiarato lo stato di emergenza.

Secondo Accuweather, sarà la prima volta nella storia che un uragano che prende il nome da una lettera dell’alfabeto greco (usato quando si esaurisce l’elenco annuale dei nomi) si abbatterà sul suolo statunitense.

Il pericolo maggiore per la costa è l’innalzamento del livello del mare a causa della combinazione tra tempesta e marea: potrebbe raggiungere un massimo di 3,3 metri in Louisiana. Inoltre è allerta anche per forti piogge che potrebbero innescare alluvioni lampo (flash flood) ed esondazioni, favorire la formazione di tornado in Louisiana e Mississippi, e generare mareggiate nel nord e nell’ovest del Golfo del Messico.