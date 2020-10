L’uragano Delta si è rafforzato fino a raggiungere la categoria 4 e potrebbe rivelarsi “estremamente pericoloso” quando toccherà domani le coste della penisola messicana dello Yucatan: lo ha reso noto il servizio meteorologico statunitense. Stando alle previsioni Delta, con raffiche di vento oltre i 200 chilometri orari, passerà in serata al largo delle isole Cayman per poi toccare terra in Messico.