Uragano Delta, 2 morti e migliaia senza elettricità in Louisiana a meno di due mesi dall’uragano Laura

I funzionari della Louisiana hanno confermato due morti a causa dell’uragano Delta, il secondo che in meno di due mesi ha colpito la costa del Golfo. Le interruzioni di elettricità hanno interessato circa 560.000 case e aziende in Louisiana, quasi 100.000 case e aziende in Texas e più di 63.000 in Mississippi. Gli abitanti della costa si stanno ancora riprendendo dalle conseguenze di Laura, uno dei più potenti uragani registrati in zona che ha distrutto il 96% delle abitazioni, e sono ora alle prese con una nuova tempesta che sta provocando inondazioni anche in Mississippi e Tennessee. Le due vittime sono decedute a causa di incendi generati da scariche elettriche e fughe di gas.