L’Uragano Zeta si abbatte sulla Louisiana: è il peggiore di sempre in questo periodo, dopo quello di Halloween del 1899

Zeta, un uragano di categoria 2 su 5, si è abbattuto nei pressi di Cocodrie, a circa 100 km da New Orleans, sulla costa sudorientale della Lousiana, dove si prevede possa causare forti piogge e venti devastanti di quasi 180 km orari. Zeta è il quinto uragano a colpire quest’anno lo stato. L’uragano Zeta, ad appena 1,6 km/h dalla categoria 3, si è abbattuto nel sud della Louisiana. Phil Klotzbach, ricercatore della Colorado State University, ha affermato che i venti di Zeta lo renderebbero l’uragano più forte ad approdare negli Stati Uniti continentali in questo periodo dell’anno da quando l’uragano di Halloween del 1899 ha colpito la Carolina del Sud. Zeta è arrivato a circa 105 chilometri a sud-sud-ovest di New Orleans. Secono i meteorologi del National Hurricane Center degli Stati Uniti di Miami, i maggiori venti sostenuti dell’uragano si sono leggermente rafforzati prima dell’approdo.