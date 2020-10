USA, divampano gli incendi Utah e Colorado: ordinate evacuazioni [FOTO]

Le autorità di Utah e Colorado hanno ordinato evacuazioni, in seguito agli incendi divampati nel territorio.

Due roghi, “Range Fire” e “Fire Canyon Fire“, hanno già ridotto in cenere oltre 1.500 ettari di terreno boschivo, e continuano ad avanzare, fuori controllo.

Quasi 900 abitazioni a rischio sono state evacuate. Al momento non si segnalano feriti o vittime.

Gli incendi divampano ormai da mesi nell’ovest degli Stati Uniti, e non solo in California: in Arizona il rogo “Horse Fire” ha distrutto oltre 8.500 ettari in meno di una settimana.