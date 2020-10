Protezione dagli agenti atmosferici assicurata con la collezione di Vans All-Weather MTE: le nuove scarpe che ttrattengono il calore e controllano l’umidità [GALLERY]

Per poter offrire la massima protezione dagli agenti atmosferici, il segreto è utilizzare i materiali giusti: ecco perché la collezione Vans All-Weather MTE rappresenta la fusione perfetta di comodità e prestazioni

In occasione delle feste, Vans è orgogliosa di presentare la Sk8-Hi MTE 2.0 DX e l’UltraRange EXO Hi MTE, due nuovissime creazioni progettate per controllare meglio l’umidità, trattenere il calore e offrire maggiore aderenza al terreno.

Grazie alla sua eccezionale versatilità, la Sk8-Hi è da sempre una delle scarpe più amate in assoluto. E non solo dagli appassionati di skate! La nuova versione rivisitata di questo grande classico presenta una tomaia impermeabile dotata di linguetta sul davanti e tirante sul tallone che ne facilitano la calzata, mentre la punta in gomma rinforzata le dona maggiore resistenza. La tecnologia MTE 360 trattiene il calore mantenendo i piedi sempre caldi e asciutti, mentre la soletta sagomata rimovibile UltraCush e l’ammortizzazione sul tallone garantiscono il massimo della comodità per tutta la giornata. Il tutto è completato dalla suola scanalata MTE: un vero e proprio concentrato di robustezza e aderenza, frutto di un’esperienza ventennale nella produzione di scarponi da neve. La Sk8-Hi MTE 2.0 DX è disponibile nelle colorazioni albicocca/nero e blu/marshmallow.

Anche l’UltraRange EXO Hi MTE sfrutta la stessa tecnologia MTE 360, che le consente di trattenere il calore e controllare meglio l’umidità, per una protezione ottimale dagli agenti atmosferici. È dotata di una tomaia impermeabile, di uno strato che trattiene il calore fra la suola esterna e l’intersuola, nonché di una speciale fodera che aiuta a mantenere sempre caldi i piedi. La nuova suola co-sagomata presenta una superficie a nido d’ape con scanalatura invertita ed è progettata per ottimizzare l’aderenza e la resistenza, pur mantenendo il modello leggero e versatile. L’UltraRange EXO Hi MTE è disponibile nelle colorazioni blu navy e cachi/marshmallow.

Le Vans Sk8-Hi MTE 2.0 DX e UltraRange EXO Hi MTE sono ora disponibili presso i rivenditori Vans selezionati. Per scoprire di più sulla Sk8 Hi MTE 2.0 DX, dai un’occhiata su vans.com/allweather. Per maggiori dettagli sulla UltraRange EXO Hi MTE, visita vans.com/ultrarange.