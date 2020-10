Venezia, Mose: ripreso traffico navale con un ‘convoglio’ di 10 navi

Un convoglio di dieci navi è stato formato in uscita dalla Laguna di Venezia a partire dalle ore 16:30 di oggi, quando è stata conclusa l’operazione di abbassamento delle paratoie del Mose, alzate in occasione dell’acqua alta, ed è ripresa la navigazione commerciale da e per il Porto lagunare.

All’eccezionale ‘convoglio’ hanno dato assistenza gli operatori portuali, con i servizi tecnico-nautici che hanno messo in campo 12 piloti, 12 rimorchiatori e otto squadre di ormeggiatori in contemporanea. Il personale della Guardia Costiera di Venezia, tramite l’attivita’ della Sezione Tecnica, del Nucleo Nostromi e del Centro Vts, ha gestito la situazione per far avvenire il tutto in maniera regolare e nel rispetto della sicurezza delle attivita’ portuali e della navigazione.

Sono state impegnate cinque unita’ navali e 30 militari della Capitaneria, coordinati dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera, mentre due rimorchiatori della Rimorchiatori Riuniti Panfido sono stati posizionati presso la Syncrolift di Malamocco, per l’eventuale assistenza alle navi in rada, mentre le unita’ navali di Carabinieri e Guardia di Finanza hanno collaborato alla messa in sicurezza delle bocche, assieme ai mezzi navali incaricati dal Consorzio Venezia Nuova.